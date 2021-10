Among Us fysieke editie krijgt een releasedate

Among Us brengt een nieuwe fysieke editie uit bomvol leuke knuffels en andere goodies. Heb je Among Us nog niet? Dan is dit de perfecte kans!

Ben je een fan van Among Us? Dan is deze editie wellicht een goeie collector’s item voor jou! Maximum Games, Dual Wield Studio en Innersloth hebben eindelijk de releasedatum van deze editie aangekondigd. The Among Us: Crewmate Edition kun je op 14 december 2021 kopen in Europa. De andere twee edities, de Imposter en Ejection-editie, komen op een latere datum. De geschatte datum voor de release van deze twee edities is ergens in de lente van 2022. Hieronder vind je een overzicht van alle verschillende edities en hun inhoud. Welke lijkt jou interessant? Among Us: Crewmate Edition – 32,99 EU Among Us base game met alle DLC items: Airship, Polus en MIRA HQ Skins, samen met de Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet en Mini Crewmate bundles

Exclusieve retail Downloadable Content

3D Case

Impostor Syndrome Sticker vel door Alyssa Herman

1 van de 12 Speciale Mira HQ Holographic Access kaarten door Hannako Lambert en PuffballsUnited

Gevouwde Skeld Map Poster door Cannon Kissane

Redeemable Code voor 6 PC/Phone Wallpapers door Amy Liu Among Us: Impostor Edition – 52,99 EU Among Us base game met alle DLC items: Airship, Polus en MIRA HQ Skins, samen met de Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet en Mini Crewmate bundles

Exclusieve retail Downloadable Content

3D Case

Impostor Syndrome Sticker vel door Alyssa Herman

1 van de 12 Speciale Mira HQ Holographic Access kaarten door Hannako Lambert en PuffballsUnited

Gevouwde Skeld Map Poster door Cannon Kissane

Redeemable Code voor 6 PC/Phone Wallpapers door Amy Liu

Crewmate vs Impostor dekentje door Hannako Lambert

Paarse Crewmate Plush door Hannako Lambert

Spinning Into Space Enamel Spinner Pin door Cynthia Her

Limited Edition Impostor Edition Box Among Us: Ejected Edition – 92,99 EU Among Us base game met alle DLC items: Airship, Polus en MIRA HQ Skins, samen met de Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet en Mini Crewmate bundles

Exclusieve retail Downloadable Content

3D Case

Impostor Syndrome Sticker vel door Alyssa Herman

1 van de 12 Speciale Mira HQ Holographic Access kaarten door Hannako Lambert en PuffballsUnited

Gevouwde Skeld Map Poster door Cannon Kissane

Redeemable Code voor 6 PC/Phone Wallpapers door Amy Liu

Crewmate vs Impostor dekentje door Hannako Lambert

Paarse Crewmate Plush door Hannako Lambert

Spinning Into Space Enamel Spinner Pin door Cynthia Her

Limited Edition Ejected Edition Box

Crewmate Fleece Deken door Hannako Lambert

Red Impostor Beanie door Hannako Lambert Wil je er eentje? Dan kun je hier eentje pre-orderen!