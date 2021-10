Aeterna Noctis krijgt trailer over wapen-upgrades

Bekijk hier welke wapen-upgrades er in deze handgetekende metroidvania zitten.

Aeterna Noctis werd al in juli aangekondigd en staat nog steeds gepland voor een release op 15 december voor de Nintendo Switch. Nu heeft de ontwikkelaar Aeternum Game Studios een interessante trailer online gezet. Hierin krijg je wapen-upgrades en prachtige beelden van deze handgetekende game te zien.

Aeterna Noctis vertelt het verhaal van een wereld waarin licht en donker in een constant conflict zitten. Jaren geleden zijn de King of Darkness en de Queen of Light vervloekt met het eeuwige leven. Daarom vecht de King of Darkness al jarenlang tegen de Queen of Light. Ze zijn gedoemd om voor eeuwig tegen elkaar te vechten, en jij maakt dit gevecht mee door middel van 16 uitdagende levels. Hoe je dit doet moet je alleen zelf weten, aangezien Aeterna Noctis een non-linaire metroidvania belooft. Jij kiest de uitdaging die je aangaat.

Ben jij ook benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaand filmpje.