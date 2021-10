Nieuwe informatie en trailer Cassette Beasts

Vang monsters door middel van... cassette bandjes?

Cassette Beasts werd halverwege 2020 aangekondigd, een “monster fusing Open world RPG”. In de game kun je monsters vangen en samenvoegen, om daarna in turn-based gevechten te kunnen vechten. Na de aankondiging hebben we alleen niets meer van deze titel gehoord. Gelukkig lijkt het erop dat er achter de schermen hard gewerkt is, aangezien er vandaag nieuwe informatie is verschenen. Zo heeft Cassette Beasts een nieuwe uitgever en is er een nieuwe trailer verschenen. Een release datum is er helaas nog niet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Over de samenwerking hadden de bedenker van Cassette Beasts het volgende te zeggen

“Raw Fury have been really great to work with on Cassette Beasts. Their team gets what we’re trying to achieve with the project and have been very supportive. Cassette Beasts truly feels like a collaboration between us and them – it really wouldn’t have been able to grow into what it is now without Raw Fury backing us.”

Cassette Beasts speelt zich af op New Wirral, een eiland ver verwijderd van de rest van de wereld. Dit eiland is de thuis van vele vreemde wezens, welke de inwoners van New Wirral “vangen” door middel van cassette bandjes. Verken het eiland, vecht monsters en neem monsters op op je cassette bandjes, om zo hun krachten te kunnen gebruiken! Kun jij de weg terug naar huis vinden?