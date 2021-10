Dying Light momenteel nog niet in de Europese eShop verkrijgbaar

Ook in Australië en Nieuw-Zeeland is de game nog niet in de eShop te vinden.

Eerder vandaag verscheen onze review van Dying Light voor de Nintendo Switch. In onze review spraken we al van een prima game, alleen is er op dit moment wél een probleem voor diegene die de game digitaal willen aanschaffen. Vooralsnog is Dying Light hier namelijk nog niet in de eShop verkrijgbaar. Omdat er in Duitsland nog geen rating van het spel is verschenen mag deze nog niet worden aangeboden in de eShop. Maar waarom is de game dan meteen in heel Europa en ook in andere regio’s nog niet te downloaden?

Nintendo of Europe’s eShop is gevestigd in Duitsland. Vervolgens heeft een technische koppeling ervoor gezorgd dat het spel op dit moment in geen enkel land welke gekoppeld is aan het Duitse hoofdkantoor in de eShop is verschenen. Voor ontwikkelaar Techland natuurlijk niet zo fijn. Zij hebben inmiddels aangegeven te kijken naar een oplossing.