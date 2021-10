Danganronpa Decadence overview trailer

Wat staat je te wachten in deze collectie?

Spike Chunsoft heeft een nieuwe trailer online gezet van Daganronpa Decadence, de Daganronpa collectie die eind it jaar naar de Switch komt. De trailer is in het Japans, maar laat goed zien wat je kunt verwachten van de games. Je kunt hem hieronder bekijken. Danganronpa Decadence komt op 3 december naar de Switch.

Danganronpa 1, 2, en V3 zijn Visual Novels waarin jij en je klasgenoten geforceerd worden om deel te nemen aan een dodelijk spel. Al snel vallen er doden en de enige manier om te overleven is om de moordenaar eruit te pikken tijdens de Class Trials. Maar wie kan je vertrouwen en wie niet? En sterker nog, vertrouwen je klasgenoten jou wel? De vierde game in de bundel, Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, gooit het echter over een hele andere boeg. Dit is namelijk een bordspel in plaats van een visual novel, en hierin komen alle personages uit alle games bijeen om het tegen elkaar op te nemen.