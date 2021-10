The Caligula Effect 2 krijgt launch-trailer

Ontsnap aan je spijt in The Caligula Effect 2.

The Caligula Effect 2 kwam een paar maanden geleden al uit in Japan. Op 22 oktober zal deze titel eindelijk ook in Europa verkrijgbaar zijn op de Switch. Vanwege de release is er een launch-trailer online gezet door Nintendo. Deze kan je onderaan dit artikel bekijken.



The Caligula Effect 2 is een RPG waarin het de bedoeling in om aan Redo te ontsnappen. Redo is een simulatie waarin mensen vastzitten die is gemaakt door virtuadoll Regret. Een “ontwaakte” groep scholieren herstelt de Go-Home Club om te vechten tegen Regret en te ontsnappen naar de echte wereld.