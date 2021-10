[Review] Youtubers Life 2 – Meer dan het maken van filmpjes

Ga je mee de stad verkennen?

Het langverwachte vervolg van Youtubers Life is eindelijk te spelen op Nintendo Switch! Waar je bij deel 1 in een kamertje verbleef kan je nu een hele stad verkennen. Zo kan je nu ook winkels bezoeken, vrienden maken en naar evenementen gaan. Maakt dat deze sim-game helemaal top of slaat het de plank volledig mis? Wij hebben het spel uitgebreid mogen proberen en vertellen je alle ins en outs van Youtubers Life 2.

Welkom in Newtube city!

Alle Youtuber-favorietjes worden uitgenodigd om in Newtube city te gaan wonen. De gastheer Xavier heeft gezien dat je boordevol talent zit en wil graag dat je jouw intrek neemt in één van de drie stadsdelen. Hier mag je dan ook tussen kiezen. Ga je wonen op het strand, midden in de winkelstad of in het oude chique gedeelte van Newtube city? Ook kan je rustig jouw personage aanpassen en dan is het tijd om te starten.

Wanneer de hoofdpersoon binnenkomt in zijn of haar huis, staat er al gelijk een verrassing klaar: een drone die alle avonturen buitenshuis kan filmen. Het is mogelijk om deze drone te upgraden zodat hij tegen regen kan of in het donker ook kan filmen. Verder is er een bed, wat meubels, een computer en een gaming-hoek: helemaal klaar om een start te maken aan het Youtube-leven. Het gezellige huisje is uiteraard aan te passen door meubels te kopen, nieuwe werkstations toe te voegen of de muren en vloeren aan te passen naar jouw smaak.

Vervolgens komt er veel informatie voorbij, zo heb je een telefoon die gebruikt kan worden voor verschillende apps, en daar komen later nog meer apps bij. Zo zijn de contacten en insta-feed te zien, maar ook een map van de stad, de opdrachten op dat moment en de commissies. Commissies zijn extra opdrachten die gedaan kunnen worden om wat geld te verdienen, zoals het plaatsen van een bepaalde video of het maken van een foto met een specifieke hashtag. Per dag is te zien welke hashtags populair zijn, zoals #animalscamping en #pukimon, waarvan het natuurlijk overduidelijk is naar welke games dit knipogen zijn.

Ga op pad

Het leven beperkt zich in dit deel niet tot het leven in huis, ga lekker de deur uit en ontdek alle facetten van Newtube City. Zo zijn er restaurants, hier is eten te koop om het energielevel omhoog te krijgen. Elke keer als er een filmpje wordt gemaakt of wanneer deze online wordt gezet gaat het energiebalkje leeg. Wat vreemd is, is dat het balkje verder niet leeg gaat, dus op een dag dat de hele stad wordt onderzocht zal er aan het einde van de dag nog net zoveel energie zijn. Om het energiebalkje groter te maken is er de mogelijkheid om te gaan sporten.

Er zijn kledingwinkels, een computerwinkel, een winkel met stripboeken, graffiti en merchandise en een gamewinkel waar de nieuwste spellen worden verkocht. Alle eigenaars kunnen vrienden worden wanneer je veel met ze praat, ze helpt wanneer ze iets nodig hebben en door het geven van cadeautjes.

Ook is er een evenementenzaal waar de beroemde play-con zich afspeelt, een theater en een nachtclub. Op alle locaties is er wel iets te beleven, zeker wanneer hier een populaire hashtag rondhangt. Ook is er een plein met kraampjes die spullen verkopen die verder niet te vinden zijn en kan je het stadhuis in om een verbouwing voor het huis te regelen, scheidingspapieren aan te vragen (trouwen kan dus ook!) of een step-vergunning te krijgen. Die laatste is erg handig, want met een step verplaats je jezelf veel sneller dan te voet of met de metro.

Maak jezelf populair

Het doel van het spel is natuurlijk om de nummer 1 Youtuber te worden, met de meeste subscribers. Daarom is het belangrijk om veel filmpjes en foto’s te maken en deze te uploaden op de social media kanalen. Op insta kan dit doormiddel van foto’s, maar de echte grote aantallen vallen te scoren bij Youtube. Een filmpje kan over van alles gaan: een game, een unboxing, een ongeluk die je op straat tegen komt of een interview met een bekende developer van een nieuwe game. De filmpjes maak je door de juiste kaarten in te zetten, daarna moeten de shots achter elkaar worden geplakt en moet de video een titel krijgen. Hierna zie je hoe goed hij scoort.

Ook is het mogelijk om live te streamen, wanneer je dit doet, verandert het spel naar een rhythm game en moet je op de juiste tijd de juiste knoppen indrukken om meer live-kijkers aan te trekken. Ook dit filmpje moet daarna nog ge-edit worden. Zet vaak genoeg filmpjes online en zie het aantal volgers met de dag stijgen!

Naast het maken van filmpjes is het mogelijk om jezelf bezig te houden met de hoofdmissie in het spel, op die manier krijg je steeds een nieuwe uitdaging. Zo help je Pewdiepie met het ontmaskeren van criminelen en komen er nog meer bekende Youtubers voorbij die in het echte leven erg beroemd zijn geworden door dit sociale media kanaal. Verder moet je vrienden maken in de stad om de stad te redden van hackers en zijn er wat kleinere opdrachten waarmee je een tijdje zoet kan zijn: genoeg te doen dus!

Vernieuwend

Het maken en uploaden van de filmpjes kenden we natuurlijk al van het eerste deel van Youtubers Life, maar spel nummer twee heeft zoveel meer in zijn mars. Het is leuk om de stad te verkennen, de stijl is gezellig, er is heel veel te ontdekken en te doen en wanneer je bezig bent in het spel merk je dat je hier uren en uren mee zoet kan zijn door vrienden te maken, anderen te helpen, je huis aan te passen of te sparen voor dat toffe dure pak. Na elke dag wil je alleen maar meer spelen, omdat er zoveel doelen te behalen zijn. Dat maakt het spel natuurlijk erg leuk.

De grafische vormgeving is erg leuk gedaan: de personages hebben allemaal duidelijk een eigen karakter die past bij hun verschijning, de omgevingen zijn mooi en netjes afgewerkt en alles ziet er gewoon erg goed uit. Tijdens het spelen heb je een achtergrondmuziekje die niet te aanwezig is, al raak je hem op den duur wel een beetje zat. Al ken ik weinig spellen waarbij dat niet zo is. Het systeem om te groeien als YouTuber werkt verslavend en zorgt ervoor dat je lekker wilt blijven spelen en steeds nieuwe doelen voor jezelf stelt of dat je echt even voor die hoofdmissie wilt gaan, hierin ben je namelijk helemaal vrij.

Conclusie

De makers van de Youtubers Life-franchise hebben er heel veel tijd en moeite in gestoken om van dit prachtige vervolg een hele nieuwe ervaring te maken. Ken je het eerste deel al, maar raak je uitgekeken op de vier muren waarin je in dat spel vast zit? Zorg dan dat je Youtubers Life 2 snel te pakken krijgt! De hele stad is te ontdekken en zit boordevol winkels, restaurants, nieuwe vrienden en uitdagingen. Elke dag mag je lekker doen wat je zelf wilt, zo lang je maar voor 4:00 uur weer in je bed ligt. Het is een heerlijke sim-game om vele uren in weg te kunnen duiken.

+ Kies zelf of je met de hoofdmissie aan de slag wilt of dat je lekker wat anders wil gaan doen

+ Mooie grafische vormgeving en leuke personages

+ Er is altijd wel iets nieuws te ontdekken

– De stad is niet extreem groot, dus op den duur kan je daarop wel een beetje uitgekeken raken

DN-Score: 9