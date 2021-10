[Review] LEGO Marvel Super Heroes – Een typisch LEGO-spel

Help de Marvel superhelden en neem het op tegen Doctor Doom en zijn team van vijanden.

Alweer acht jaar geleden werd LEGO Marvel Super Heroes uitgebracht voor diverse consoles en handhelds, waaronder de Wii U, Nintendo DS en Nintendo 3DS. Hoewel het tweede deel van deze serie vier jaar geleden op de Switch is verschenen, is dit van het eerste deel nooit terecht gekomen – tot nu. Weet LEGO Marvel Super Heroes zich na acht jaar nog staande te houden tussen alle andere Switch-spellen? Je leest het in deze review.

Een strijd om de wereld te beschermen

Het verhaal van LEGO Marvel Super Heroes is een volledig op zichzelf staand verhaal. Silver Surfer is door Galactus, ook wel bekend als de verwoester van planeten, op missie gestuurd om nieuwe, eetbare planeten te vinden. Bij zijn aankomst op aarde staat hem echter een andere verrassing te wachten. Doctor Doom neemt Silver Surfer namelijk gevangen. Vervolgens is hij van plan om met de Cosmic Bricks, waar het surfbord van Silver Surfer van is gemaakt, het ultieme wapen te maken. Met de Doom Ray of Doom wil hij namelijk Galactus verslaan en de hele wereld overnemen. Deze Cosmic Bricks liggen echter nog over de hele wereld verspreid. Help jij de superhelden mee om de Cosmic Bricks te vinden en om Doctor Doom, Loki en alle andere slechteriken te verslaan?

Een LEGO-spel zoals elk ander LEGO-spel

LEGO Marvel Super Heroes is gewoonweg een typisch LEGO-spel, van de humor die erin voorkomt tot aan de gameplay. Je begint met een aantal kleinere levels. In elk level krijg je andere superhelden, waarbij je tegen andere vijanden moet vechten. Zo moet je het bijvoorbeeld in het eerste level opnemen tegen Sandman, terwijl je in het derde level Venom als tegenstander krijgt. Daarnaast moet je slim omgaan met je superhelden; elke superheld heeft namelijk andere superkrachten. Zo kan Spider-Man zijn spinnenweb gebruiken om voorwerpen naar zich toe te trekken, terwijl Black Widow onzichtbaar kan worden om beveiligingssystemen af te wenden. Daarnaast kom je regelmatig puzzels tegen, waarbij je bijvoorbeeld knopjes in een bepaalde volgorde moet indrukken of voorwerpen moet slopen waardoor je weer een ander voorwerp kunt bouwen.

Na een aantal levels krijg je een grotere wereld voorgeschoteld: New York City. Tussen de levels door kun je je hier helemaal uitleven. Zo kun je burgers helpen om gouden LEGO steentjes te krijgen, je kunt races voltooien, maar ook kun je puzzels oplossen om nieuwe karakters vrij te spelen. Je hebt immers een boel karakters nodig aangezien je na het behalen van een level weer terug kan om andere geheimen te ontdekken. Zo kom je in het eerste level bijvoorbeeld gouden voorwerpen tegen welke alleen met een personage met vuur superkrachten gesloopt kunnen worden. Echter heb je dit personage aan het begin nog niet, waardoor je later toch terug zult moeten keren.

Niet allemaal positief

Hoewel er genoeg in deze game te doen is en ik me er behoorlijk mee heb vermaakt, zijn er ook zeker een aantal dingen waaraan ik me gestoord heb. Zo voelt allereerst de besturing niet altijd heel soepel aan. Zo moet je voor het wisselen van superheld de X-knop indrukken, echter kon ik soms wel tien keer op deze knop drukken voordat ik bij het derde personage uitkwam die ik ook daadwerkelijk wou hebben. Daarnaast voelt ook het vliegen met personages soms verouderd aan, waarbij ik regelmatig uit het niets omhoog bleef vliegen.

Verder kun je ook wel merken dat LEGO Marvel Super Heroes voor het eerst in 2013 is uitgekomen. De game is namelijk een regelrechte port van dat spel. Als je de Switch op de tv aansluit, merk je duidelijk dat het spel grafisch gewoon een stuk minder is dan andere spelen. Als je de game in handheld-modus speelt, zul je hier echter een stuk minder last van hebben aangezien het scherm een stuk kleiner is en de resolutie van het scherm wat lager is. Daarnaast zien ook de randen van bijvoorbeeld gebouwen er simpelweg wat kartelig uit en zijn de personages heel fel van kleur, terwijl de wereld er regelmatig wat dof uitziet.

Conclusie

LEGO Super Marvel Heroes is een spel waar ik mij zeker mee vermaakt heb. Je krijgt allerlei bekende personages uit het Marvel-universum voorgeschoteld en zult regelmatig locaties uit films en strips herkennen. Daarnaast heeft het een volledig eigen verhaallijn. Echter moet je er wel rekening mee houden dat deze game uit 2013 komt en dat je dit ook wel echt kunt merken. Daarnaast kan deze game wat eentonig aanvoelen als je al veel LEGO-spellen hebt gespeeld. Mocht je echter van zowel Marvel als LEGO-spellen houden, dan is deze game zeker een aanrader.

+ Er valt genoeg te doen in deze game

+ Je komt allerlei bekende Marvel personages en locaties tegen

+ Het heeft de typische humor die je in elk LEGO-spel tegenkomt

+ Lijkt heel erg op andere LEGO-spellen

– Zowel grafisch als qua besturing kun je merken dat de game uit 2013 komt

DN-Score: 7,0