Pokémon VSTAR aangekondigd voor Pokémon TCG

Er komt een nieuw soort kaart naar de Trading Card Game!

Vandaag is de Pokémon TCG 25 jaar oud geworden in Japan. Om dat te vieren, heeft The Pokémon Company een kijkje gegeven naar een nieuwe soort kaart. Het is Pokémon VSTAR! Net zoals VMAX-kaarten, moet je deze ook bovenop een V-kaart leggen. Het verschil is echter dat deze kaarten een speciale aanval hebben die je eens per potje mag gebruiken. Het lijkt dus erg op de GX-kaarten uit de Sun & Moon-serie.

Momenteel hebben we alleen nog Arceus VSTAR gezien, maar er zullen zeker nog veel meer VSTAR Pokémon volgen. Dit nieuwe gameplayelement zal worden geïntroduceerd in de Star Birth uitbreiding die in januari in Japan zal uitkomen. Het zal ook uitkomen rond dezelfde tijd als Pokémon Legends: Arceus en zal dus ook in het teken staan van dat spel. Wij zullen deze kaarten in het Westen waarschijnlijk voor het eerst in een uitbreiding krijgen die in het voorjaar uitkomt.

Kijk jij uit naar de komst van VSTAR-kaarten? Welke Pokémon zouden erop moeten verschijnen? Laat het ons weten in de reacties!