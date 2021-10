De Nintendo Switch na 33 maanden niet meer de best verkochte console in de VS

Na ruim 33 maanden op nummer 1 te hebben gestaan is de Nintendo Switch ingehaald door Sony's Playstation 5 als de best verkochte console in de VS.

De US NPD heeft vandaag de laatste verkoopcijfers op het gebied van software en hardware bekendgemaakt. Volgens Matt Piscatella, uitvoerend directeur van de NPD group, is de Playstation 5 de best verkochte console van de maand september. Dit betekent dat Nintendo’s geweldige record van ruim 33 maanden op nummer 1 is verbroken. De Nintendo Switch is sinds december 2018 de beste verkochte console van de maand geweest in de VS. Hoewel gamers vanwege de chiptekorten momenteel moeilijk aan een Playstation 5 kunnen komen is die dus toch beter verkocht dan Nintendo’s hybride console.

Ook zijn de verkoopcijfers van de software bekendgemaakt, waaronder de 10 best verkochte Switch-games van de maand september. Zoals gewoonlijk staat Mario Kart 8 Deluxe weer bovenaan de lijst. Op de tweede plek staat WarioWare Get It Together en de top 3 wordt afgesloten met Super Smash Bros Ultimate. Bekijk hieronder welke games er allemaal nog meer in de top 10 staan.