Bizarre nieuwe Pokémon Legends: Arceus trailer

Wat gebeurt hier nou!?

Een nieuwe trailer voor Pokémon Legends: Arceus heeft beelden van een nieuwe Pokémon getoond. …Tenminste, dat denken we? Deze trailer was zeker anders dan de trailers die we normaal gesproken te zien krijgen. Het doet denken aan de 24 uur durende livestream voor Pokémon Sword en Shield waarin Galarian Ponyta uiteindelijk werd onthuld. Of de maffe gecorrumpeerde afbeelding die uiteindelijk Sirfetch’d bleek te zijn.

De video presenteert zich in de stijl van een videoboodschap van een wetenschapper die Hisui aan het verkennen is. Het beeld is alleen erg schokkerig en beschadigd, dus we kunnen niet zo veel zien. Hij komt wat Snorunt tegen en denkt later ook een Growlithe te zien? Of is het toch een Vulpix? En lijkt het erop dat de onbekende Pokémon hem vervolgens aanvalt. Het beeld is zo wazig dat we helaas niet echt kunnen zien wat voor Pokémon het nou precies is.

Je kunt de schimmige trailer hieronder ook even zelf bekijken. Wat denk jij dat er in de schaduwen van deze trailer schuilt? Een gloednieuwe Pokémon, of misschien een regional variant? Laat het ons weten in de reacties!