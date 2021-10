[Sfeerimpressie] Heroes Made in Asia

Wij waren dit weekend aanwezig op het evenement vol Aziatische popcultuur.

De afgelopen anderhalf jaar is zwaar geweest voor de evenementensector. Gelukkig mogen evenementen weer gehouden worden waaronder Heroes Made in Asia. Origineel zou het evenement vorig jaar in mei plaatsvinden, maar door de regelgeving was dit uitgesteld tot afgelopen weekend. Dit evenement, Heroes Made in Asia, richt zich op de Aziatische popcultuur en Daily Nintendo was daarbij! Ben je benieuwd hoe wij dit hebben ervaren? Je leest het in deze sfeerimpressie.

Het evenement

Voor Heroes Made in Asia zijn we naar Gorinchem afgereisd. Daar stond op het treinstation een (gratis) pendelbus te wachten om bezoekers van en naar de evenementenhal te brengen. Eenmaal binnen arriveerde je gelijk bij de merchandise kraampjes. Deze stonden vol met Aziatische merchandise: zo waren er kraampjes met manga, animebeeldjes, zwaarden van series en andere ‘vechtwapens’ zoals de Keyblade van Sora. Er waren redelijk wat kraampjes om te bewonderen en figuurtjes om te kopen. Er zat voor ieder wel wat wils bij, want ook lekkere Japanse versnaperingen waren te koop. Achter de merchandise kraampjes was er plek voor de Asian Foodmarket waar je ook wat te bikken kon halen. Zo werd er onder andere traditionele Yakitori en Kakigori (schaafijs) verkocht. De sfeer zat er goed in, want de foodmarket was mooi versierd met lampionnen.

Daarnaast was het voor fans van videospellen ook interessant. Zo was er bijvoorbeeld speciaal een dansvloer om lekker los te gaan op muziek in Just Dance, en kon je ook op allerlei televisies Super Smash Bros. Ultimate spelen. Er waren ook allerlei retrospellen te spelen, sommige waren zelfs speelbaar op arcademachines. Voor Pokémon-fans was het ook vet, want de stemactrice van Ash Ketchum, Veronica Taylor, was te gast.

Als je dacht dat je na een rondje alles gezien had, dan heb je het mis, want er waren allerlei activiteiten georganiseerd. Op de mainstage was er tijd voor een cosplay catwalk, een tekenbattle en een Pokémon-panel met Veronica Taylor. Ook kon je deelnemen aan Japanse les, traditionele thee ceremonies, en een aantal workshops. De dag werd afgesloten met anime rockband Dress Up Town waar allerlei anime opening songs werden gezongen.

Op naar de volgende!

Dat het de eerste keer was dat het evenement in Nederland werd georganiseerd was niet op te merken; het was goed verzorgd. Bij de kraampjes liep het ook lekker door, waardoor je niet steeds op je beurt hoefde te wachten. Het was niet heel groot, niet zoals je misschien van Dutch Comic Con gewend bent, maar dat maakt het natuurlijk niet gelijk minder leuk. Het was zeker erg gezellig en als je van cosplays houdt dan waren er genoeg mensen verkleed van bekende series zoals Genshin Impact, Danganronpa, Jujutsu Kaisen en Attack on Titan. Mocht het evenement je helemaal ontgaan zijn dit weekend, pak dan alvast je agenda erbij want 7 en 8 mei zal de nieuwe editie plaatsvinden.