Pocky & Rocky Reshrined uitgesteld naar lente 2022

De shooter keert na meer dan twee decennia terug maar we moeten wél iets langer wachten.

Pocky & Rocky Reshrined, ook wel bekend als KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo in Japan, is afgelopen jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game zou aanvankelijk nog dit jaar moeten verschijnen maar dat gaat de ontwikkelaar niet meer lukken. Vandaag is duidelijk geworden dat Pocky & Rocky Reshrined uitgesteld is naar de lente van 2022.

Pocky & Rocky Reshrined is het vervolg op de SNES-game Pocky & Rocky, welke alweer uit 1992 komt. De game is een shooter, waar je snel in allerlei richtingen moet schieten. Dit vervolg komt dan ook meer dan twee decennia later, maar behoudt nog wel hetzelfde ontwikkelingsteam. Onderstaande (eerder verschenen) beelden geven je alvast een indruk van wat je van de game kunt verwachten.