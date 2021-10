Nieuwe beelden voor Game & Watch: The Legend of Zelda

Drie legendarische Zelda-games en Vermin op de Game & Watch.

Half juni tijdens de E3 werd er een Game & Watch voor de 35ste verjaardag van Zelda aangekondigd. Deze zal komende maand op 12 november verschijnen. Nu heeft Nintendo een trailer uitgebracht waarin het de verschillende aspecten van het apparaatje uitlicht. Zo worden de verschillende games en de interactieve klok getoond. Bekijk vooral dit filmpje onderaan dit artikel.



Eerder verscheen er al een Game & Watch in de stijl van Mario. Zo zal je The Legend of Zelda variant ook kunnen gebruiken als een klok of als timer. Daarnaast bevat het nog een viertal spellen. Je kan namelijk aan de slag met Zelda 1, Zelda 2, Zelda: Link’s Awakening en een speciale versie van Vermin.