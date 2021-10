Het Pokémon Unite Halloween Festival staat voor de deur

Griezelen met het aankomende Pokémon Unite-evenement

De gratis te spelen Pokémon Unite is inmiddels alweer even beschikbaar voor de Nintendo Switch én mobiele apparaten. Nu oktober is aangebroken en Halloween voor de deur staat, is er ook een speciaal evenement op komst. Vanaf 20 oktober start namelijk het Pokémon Unite Halloween Festival. In onderstaande trailer kun je zien wat je allemaal te wachten staat. Denk hierbij aan onder andere griezelige maskers, kostuums en speciale designs. Het evenement duurt tot 7 november.

Pokémon is een free-to-start MOBA game waarin Pokémon in de hoofdrol staan. in de Unite Battles speel je 5 tegen 5, waarbij je als doel hebt om meer punten te verzamelen dan je tegenstander. Door andere Pokémon te verslaan verzamel je “Aeos-energie” welke je in de doelzone van je tegenstander moet plaatsen om punten te verdienen.