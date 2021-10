The Sundew krijgt lanceertrailer

The Sundew is verschenen op de Switch en hier kan je de lanceertrailer checken.

Ontwikkelaar 2054 heeft een lanceertrailer uitgebracht voor hun nieuwe game The Sundew. De game is deze week verschenen op de Nintendo Switch. In de avontuurlijke point-and-click game zul je Shibukawa verkennen, de hoofdstad van Japan in het jaar 2054. In het spel speel je als een politieagente genaamd Anna Isobe en ze is cyberntisch gemodificeerd. De toekomst zou hoopvol voor haar zijn, maar cyborgs zijn taboe geworden. Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Dan kun je hieronder de lanceertrailer bekijken.