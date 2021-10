[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 42

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Youtubers Life 2

Verschijnt op: 19 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Neem je intrek in Newtube city, een prachtige stad vol succesvolle YouTubers! Neem video’s op, plaats deze online en laat jouw aantal volgers stijgen. Wordt de meest populaire YouTuber in de stad. Deze stad is ook zelf te ontdekken zodat het mogelijk is om naar kledingwinkels, de spelletjeswinkel, computerwinkel en zelfs het theater kan gaan. Daarnaast is het mogelijk om jouw huis helemaal in te richten naar jouw smaak. Ben jij het talent waar men op zoek naar is? Speel dan vanaf dinsdag Youtubers Life 2.

Monomals

Verschijnt op: 21 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €16,99

Duik in deze kleurrijke beleving die draait om muziek met Monomals! De dieren DJ’s houden namelijk een muziek wedstrijd. Door met een hengel alle Monomals te verzamelen voor de DJ’s is het mogelijk om allerlei nieuwe beats bij elkaar te zetten. In Monomaker maak je jouw eigen muziek! Geniet van 28 oceaan levels en kies uit 5 DJ’s jouw favoriet terwijl je al hangend aan een vishengel de levels ontdekt. Leuk om te weten: dit avonturen-platformspel is ontwikkeld door het Nederlandse Picomy!

Skul: The Hero Slayer

Verschijnt op: 21 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €16,99

Het kleine skelletje Skul is de hoofdpersonage in dit spel en hij is klaar voor een explosief gevecht! Hij wilt graag in zijn eentje het keizerlijke leger gaan verslaan, en hier kan jij bij helpen. Je kunt door verschillende hoofden te verzamelen uitgroeien tot een ware krijger. De reden dat hij het keizerlijke leger wil verslaan is om zijn koning te bevrijden uit zijn gevangenschap. Duik in deze rogue-lite 2D platformer boordevol actie voor één speler. Kan Skul zich een weg slaan door de hordes monsters die hij in dit vreemde duistere land tegen het lijf gaat lopen?