Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 10.5 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de derde week van oktober 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Bloodshore, maar liefst 10.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Crazy Gravity, maar 46 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Bloodshore – 10.5GB

NASCAR Heat Ultimate Edition+ – 7.0GB

Just Dance 2022 – 6.6GB

Dollhouse – 2.7GB

Skul: The Hero Slayer – 2.3GB

One Last Memory – 2.1GB

Lone McLonegan : A Western Adventure – 1.7GB

Ekstase – 1.3GB

Endocrisis – 1.2GB

Brain Meltdown – Into Despair – 1.2GB

L.O.L. Surprise! Movie Night – 1.2GB

Pro Flight Simulator – 804MB

Minigolf Adventure – 775MB

JARS – 772MB

Demon Hunter: Riddles of Light – 743MB

Horror & Adventure Pinball – 643MB

VirtuaVerse – 625MB

Yumeiri – 549MB

City Stunt Driver – 440MB

SEDOMAIRI – 389MB

Regency Solitaire – 248MB

Reminiscence in the Night – 245MB

Spectacular Sparky – 218MB

Cards of the Dead – 122MB

Zumba Aqua – 72MB

Crazy Gravity – 46MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!