Kussen of doodgaan in nieuwe beelden Mon Amour

Bekijk gameplaybeelden van deze opmerkelijke titel.

Mon Amour is sinds afgelopen donderdag beschikbaar op de Nintendo Switch en wellicht is het een van Onion Games’ meest vreemde titels aller tijden. Mon Amour is een insta-death game, ofwel er is zo’n 99% kans dat je meteen dood gaat als je op start drukt. Aan jouw dus de taak om wél in leven te blijven en dat doe je door te kussen.

Jij speelt als man wiens bruiloft is verpest door heksen. De aanstaande bruid wordt in een muis veranderd en weggevoerd met de rest van de bruiloftsgasten. In de verschillende levels moet jij naar de andere kant van het scherm zien te komen om een kus te geven. Lukt dat? Dan ga je op naar het volgende level, maar dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.

Klinkt het allemaal nog een beetje vreemd of lijkt deze game jou juist leuk? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden van de game eens.