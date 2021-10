Bekijk hier gameplaybeelden van A Little Golf Journey

Hoe zal het golfspel eruitzien op de Switch? Je ziet het hier in een video van ruim 20 minuten!

Een paar maanden geleden werd er in mei door ontwikkelaar Okidokico en uitgever Playtonic Friends aangekondigd dat A Little Golf Journey naar Nintendo’s hybride console ging komen. Inmiddels is het het spel al een paar dagen te spelen en daarom zijn er zoals gewoonlijk weer gameplaybeelden verschenen. In het golfspel ga je de uitdaging aan om de wereld weer van kleur te voorzien. Tijdens dit rustgevende avontuur golf je op tien prachtige banen met rustige muziek en ontdek je verschillende geheimen. Ben je benieuwd geworden naar beelden van deze game? Bekijk dan onderstaande video.