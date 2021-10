[Special] Denis bereidt je voor op Halloween met de engste games op de Switch

Halloween komt eraan en dat was voor Denis het perfecte moment om in de wereld van creepy games te duiken.

In de nacht van 31 oktober op 1 november is het weer tijd voor Halloween! Tijd om je engste kostuums, verhalen en videogames weer eens de revue te laten passeren. Want alhoewel Halloween in ons land in mindere mate wordt gevierd dan in bijvoorbeeld Amerika, blijft het leuk om er een lekker griezelig dagje van te maken. Denis dook speciaal voor jullie in de wereld van creepy horrorgames op de Nintendo Switch en maakte een griezelige selectie aan games voor tijdens de Halloween-periode!

Observer

Observer heeft iets weg van het legendarische Blade Runner. Niet geheel vreemd natuurlijk, want deze game is erdoor geïnspireerd, aldus de makers. Observer is een indrukwekkende game met een spannende, horrorachtige verhaallijn die zijn weerga niet kent. Deze game moet het hebben van zijn vaak onverwachte beelden en geluiden, maar niet van bakken met bloed. De game kwam uit voor Tv-gaming, maar blijkt ook behoorlijk intens te zijn in de handheldmodus. Op technisch gebied kent Observer best wel wat minpunten, maar de manier waarop het verhaal van deze game wordt verteld is subliem. De enge momenten in deze game zitten in hoe onverwacht Observer kan zijn; de meest creepy momenten komen vaak geheel uit het niets. Hou je van onverwacht je compleet dood te schrikken, dan is Observer helemaal jouw ding. Happy Halloween!

Little Nightmares II

De originele Little Nightmares vond ik al helemaal geweldig, maar deze sequel zorgde ervoor dat ik deze games helemaal magnifiek ging vinden. Little Nightmares II dompelt je de gehele game helemaal onder in een enge, surrealistische gamewereld. Deze game heeft de perfecte mix van spanning, gevarieerde levels en graphics om “u” tegen te zeggen. De enige mindere momenten in deze game zijn gebaseerd op dezelfde minpunten die ik vaker zie in horrorgames, zoals controls die soms wat onnauwkeurig kunnen aanvoelen. Uiteindelijk mag dit de pret niet drukken en ben ik helemaal verkocht wat betreft zowel Little Nightmares als deze tweede game in de serie. Een ding is zeker: Little Nightmares II is geen kinderspel!

Resident Evil Revelations Collection

Deze serie is de grootvader van het videogame-horrorgenre. Dat er een Resident Evil-game in deze lijst zou eindigen is dan ook geen grote verrassing. In de Resident Evil Revelations Collection vind je twee games: De Nintendo 3DS-games Resident Evil: Revelations en de sequel van deze game. Beide games zijn remasters. De tweede Revelations-game is ideal als je in co-op modus wilt spelen. Misschien moet je sowieso iemand aan je zijde hebben als je deze games speelt, want ze zorgen voor een hele hoop scary momenten die op een heel onverwachte, bloederige manier opdoemen op je scherm.

Layers of Fear: Legacy

In Layers of Fear: Legacy moet je als gamer rondlopen in het huis van een geschifte schilder. De enge momenten in deze game zijn die van het psychologische horrorgenre, zo kan een tik op de camera in de game er al voor zorgen dat je bang wordt en helemaal ontregeld raakt. Je weet bij deze videogame nooit wat er om de hoek schuilt en de originaliteit van deze game zorgt er ook nog eens voor dat je tóch om de hoek wilt gaan kijken. De gameplay is her en der niet helemaal hoe het zijn moet, maar het verhaal dompelt je compleet onder in een wereld van waanbeelden en dat is helemaal geweldig als je van horrorgames houdt. De uitermate creepy game-ervaring die Layers of Fear: Legacy biedt zijn het zeker waard om je meer dan eens helemaal wezenloos te schrikken.

Outlast: Bundle of Terror

Deze Bundle of Terror bestaat uit 2 videogames voor de Nintendo Switch: Outlast en Outlast 2. In de eerste videogame speel je als Miles Upshur, een journalist die geen zin meer heeft om te schrijven over Brexit en New Age-diëten. In plaats daarvan gaat hij op zoek naar een goed verhaal in een verlaten psychiatrische inrichting, alleen blijkt deze inrichting helemaal niet verlaten te zijn. De tweede game is onderdeel van hetzelfde universum als de eerste game, alleen zijn de hoofdpersonen het journalistenkoppel Blake en Lynn Langermann. Gewapend met alleen een camera gaan ze op zoek naar het verhaal achter de verdwijning van een onbekende, zwangere vrouw. Wat kan er misgaan, toch? Beide Outlast-games zijn absolute must-haves als je houdt van je rot te schrikken, hoewel de eerste game toch de beste van de twee is. De sequel is overigens verre van slecht en zal je ook uren lijkbleek van angst aan de Switch gekluisterd houden.

Limbo

Limbo is een prachtige, film noire-achtige ervaring. Het is een platformgame die zijn verhaal geheel vertelt zonder daar woorden voor te gebruiken. Soms is deze game misschien iets te donker van verhaal en graphics, maar hij zit boordevol behendige puzzels en andere gameplay-uitdagingen. Limbo zorgt ervoor dat je gaat nadenken over hoe je je beweegt door de verschillende gamewerelden en wat het verhaal daadwerkelijk betekent. Kortom, Limbo is gewoon heel erg creepy op zijn eigen originele manier.

Detention

Detention moet je eigenlijk gewoon standaard op je Nintendo Switch hebben staan, het is een absolute must! Het verhaal van deze game heeft een geweldige moraal. De plot gaat onder andere over hoe sommige situaties helemaal niet fair zijn door de ogen van een kind, maar dit inspelen op het gevoel van gamers, zorgt er ook voor dat de horrorspanning juist enorm wordt verhoogd. Detention heeft een eng sfeertje, heel wat gruwelijke wezens en een soundtrack waarvan de rillingen over je rug lopen. Deze game heeft alles waar je als horrorgamefanaat van droomt, maar dan wel in je nachtmerries.

Dark Souls: Remastered

Toegegeven, Dark Souls: Remastered is misschien geen échte horrorgame, maar deze game zit wel vol met schrikeffecten. Deze remaster voor de Nintendo Switch is geweldig, want hij behoudt alles wat goed was aan het origineel en breidt dit uit, maar daarnaast verbetert deze remaster zaken die eerst minder goed waren. Deze versie van Dark Souls is zowel in Tv-modus als in de handheldmodus top en dat is best lastig om voor elkaar te krijgen, zeker omdat de game al veel fans had toen het origineel uitkwam. Dark Souls staat bekend om zijn enorme moeilijkheidsgraad en dat is bij deze versie niet anders, tóch wil je doorspelen en deze game masteren. Dark Souls: Remastered zit vol met enge monsters, spooky settings en schrikmomenten; alle elementen om deze game te spelen tijdens de nacht van Halloween.

Inside

Eigenlijk is Inside de geestelijke sequel van Limbo. Inside is daarom ook een donkere platform- en puzzelgame. Hoewel Inside een relatief korte game-ervaring is zit deze tjokvol van highlights. De graphics, de gameplay, het verhaal, de moraal zijn allemaal even super. Er zijn vrij weinig kanttekeningen die ik kan plaatsen bij deze game. Inside is in heel veel opzichten hetzelfde als het eveneens geweldige Limbo, maar in heel veel andere juist stukken beter; zo is Inside nog groter van werelden, nog beter wat betreft gameplay en de creepy gedeelten zijn nog creepier. Ga deze game sowieso spelen, zeker als je Limbo al geweldig vond.

En jullie…

Wat vinden jullie? Wat is jullie meest creepy game op de Nintendo Switch? Staat jouw favoriete horrorgame in deze lijst of is jouw lijst heel anders? Laat het ons weten in de comments hieronder!