Winnaars Heroes Made in Asia giveaway bekend

Check snel of jij hebt gewonnen zodat we jouw gegevens meteen kunnen doorgeven!

Gisteren en vandaag tot 15:00 uur kon je meedoen met onze last-minute giveaway waarbij we 2 x 2 toegangskaartjes voor Heroes Made in Asia mochten verloten. Inmiddels zijn de winnaars bekend. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @leonie19 en @haileysenna

Jullie winnen beide 2 toegangskaartjes + een uitrijkaart voor Heroes Made in Asia en kunnen het hele weekend aanwezig zijn op dit toffe evenement. We vragen jullie om zo snel mogelijk de namen van de personen die komen te mailen naar info@dailynintendo.nl. Wij zullen de namen dan doorgeven en jullie voorzien van alle benodigde informatie. We wensen jullie alvast enorm veel plezier bij Heroes Made in Asia!

Zin in een nieuwe game vol ritme? Momenteel kun je ook meedoen aan onze Lyrica2 prijsvraag!