Sommige ontwikkelaars uitgesloten van aftiteling Metroid Dread

MercurySteam heeft voormalige ontwikkelaars de rug toegekeerd.

De Spaanse gaming-website Vandal heeft gisteren een interview geplaatst met voormalige medewerkers van Metroid Dread-ontwikkelaar MercurySteam. Resetera-gebruiker Neat deelde een Engelse vertaling van enkele belangrijke details op het forum. Meerdere medewerkers zijn niet toegevoegd aan de aftiteling van Metroid, omdat ze te kort aan het spel zouden hebben gewerkt. MercurySteam erkent medewerkers pas in de aftiteling als ze minstens 25% van de totale ontwikkelingstijd aan het project hebben gewerkt. De ontwikkeling van Dread duurde 4 jaar, waardoor ontwikkelaars die korter dan een jaar meewerkten niet worden erkend. Het zou voor de hand moeten liggen dat iedere contributie aan een spel geëerd moet worden, onafhankelijk van hoe lang de betrokkene eraan gewerkt heeft. Dat was hier niet het geval.

Verder kwam ook boven water dat MercurySteam medewerkers verplicht om hun ontslag minstens 42 dagen van tevoren in te dienen. Zo niet, dan krijgen ze hier een boete voor. Dit ligt ver boven de wettelijke grens van 15 dagen in Spanje, waar MercurySteam gevestigd is. Hoewel het bedrijf er dus in is geslaagd om een fantastische game op te leveren, lijkt het achter de schermen allemaal niet zo soepel te lopen. Helaas is MercurySteam verreweg niet het enige bedrijf in de game-industrie dat zijn medewerkers niet goed erkent of een juiste behandeling geeft. Kort geleden heeft de Californische staat nog een aanklacht ingediend tegen Activision Blizzard over hun afgrijselijke werkomstandigheden. Het is wederom een teken dat er grote veranderingen moeten komen in de manier waarop games worden gemaakt.

Wij raden aan om de Resetera-thread van Neat ook even voor jezelf te gaan lezen. De ooggetuigenverklaringen zijn interessant en geven een beter inzicht in de specifieke situatie bij MercurySteam:

https://www.resetera.com/threads/metroid-dreads-mercurysteam-discredits-employees-who-didn%E2%80%99t-work-at-least-25-of-the-games-total-dev-time.499911/