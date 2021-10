SNES-klassieker Joe & Mac: Caveman Ninja krijgt een remake

Joe & Mac: Caveman Ninja keren terug in een nieuw prehistorisch jasje.

Microids heeft bekendgemaakt dat het klassieke spel Joe & Mac: Caveman Ninja volgend jaar in een nieuw jasje te spelen is op consoles en de PC. De inmiddels 30-jarige game is een arcade platformer die je op reis neemt naar de prehistorie. Je kan het spel in je eentje spelen, maar ook in co-op modes. Daarnaast laat Microids weten dat de vernieuwde versie nieuwe content zal bevatten zoals extra levels door middel van een gloednieuwe avontuurlijke modus. Er is nog niet veel bekendgemaakt; wel zijn er twee afbeeldingen vrijgegeven. Mocht je benieuwd zijn naar het originele spel? Die is te vinden op de SNES collectie van Nintendo Switch Online.