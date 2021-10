Pokémon muziekalbum komt vandaag uit – bekijk de eerste clip

Het album bevat liedjes van verschillende artiesten.

Er is een nieuw lied uitgekomen in het teken van Pokémon 25 jaar. Pokemon 25: The album komt vandaag officieel uit, boordevol liedjes van artiesten die hier graag met hun eigen sound aan mee wilden werken.



1. Katy Perry – “Electric”

2. Jax Jones – “Phases (with Sinead Harnett)”

3. Mabel – “Take It Home”

4. Lil Yachty – “Believing”

5. J Balvin – “Ten Cuidado”

6. Cyn – “Wonderful”

7. Vince Staples – “Got ‘Em”

8. Louane – “Game Girl”

9. Tierra Whack – “Art Show”

10. Post Malone – “Only Wanna Be With You”

In de nieuwe clip zie je Pokémon rondlopen in de grote stad tussen de mensen en heeft de zanger het over verschillende Pokémon en hun avonturen.