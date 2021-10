Murder House krijgt nieuwe gameplay op de Switch

Murder house laat je terugdenken aan de tijd van de Playstation 1 horrorgames. Word jij al bang?

Weet je nog? Toen je een griezelige horrorgame op je playstation 1 speelde? Terugkijkend waren dit misschien wel de engste horrorgames die ik ooit heb gespeeld. Vooral de Silent Hill-series was een van mijn meest favoriete horrorgames. Mensen die terug in de tijd willen duiken, zoekend naar een beetje nostalgie zullen Murder House wellicht interessant vinden. Murder House is een horrorspel met een grafische stijl die geïnspireerd is door de Playstation 1. In dit spel kom je oog in oog te staan met een bloeddorstige konijn-mascotte. In deze horrorgame heb je ook nog geen auto-saves die je voortgang automatisch opslaan. In plaats hiervan heb je een gelimiteerd aantal potloden waarmee je je voortgang kunt opslaan. Let erop wanneer je een potlood gebruikt, want dit kan nog wel eens je laatste potlood zijn! Bekijk de gameplay van Murder House hieronder:

Heb jij vroeger veel games gespeeld op de Playstation 1? Laat het ons weten in de reacties!