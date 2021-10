Monark krijgt Westerse releasedatum

Deze krankzinnige RPG komt begin 2022 naar het westen

NIS America, FuRyu, en Lancarse hebben de westerse releasedatum vrijgegeven voor hun nieuwe game Monark. De nieuwe RPG, die afgelopen week in Japan uitkwam, stond al even gepland voor release in het westen, maar een precieze datum bleef uit. Daar is nu verandering in gekomen, aangezien bekend is gemaakt dat de game op 25 februari 2022 naar Europa komt. De aankondigingstrailer hiervan kun je hieronder bekijken.

Monark speelt zich af op de Shin Mikado Academy. Jouw wereld, en die van iedereen in de Acadamy is plotseling in gevaar wanneer een mysterieuze en dodelijke mist de school omringt. Om je vrienden te kunnen redden betreed je the Otherworld, een dimensie gevuld met Daemon’s achter de echte wereld. In deze dimensie zul je de “Authority of Vanity ” moeten leren beheersen om duivels te kunnen oproepen, wiens kracht van de ego van hun meester komt. Weet jij deze sterk genoeg te krijgen om de 7 Pactbearers te verslaan die de school in hun greep houden?