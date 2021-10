Kijk je mee? vanmiddag om 16:00 uur nieuwe Animal Crossing: New Horizons Direct

Zit jij er al klaar voor?

Vandaag is het wachten eindelijk voorbij, want vanmiddag om 16:00 uur gaat de nieuwe Animal Crossing: New Horizons Direct beginnen! Wat er allemaal wordt aangekondigd is momenteel nog een verrassing, maar we weten in ieder geval dat The Roost, ook wel bekend als De Til, een bezoekje gaat brengen in het museum van jouw eiland. Het is alleen nog de vraag wat Nintendo nog meer voor Animal Crossing-fans in petto heeft. De presentatie zal maar liefst 20 minuten duren. Kijk jij mee?

Via onderstaande video kun je de speciale Direct volgen. De presentatie zal meteen om 16:00 uur beginnen, dus zorg dat je op tijd bent!

Animal Crossing: New Horizons Direct van 15 oktober 2021.