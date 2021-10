Gratis Animal Crossing: New Horizons 2.0 Update aangekondigd

Brewster, Gyroids, Kapp'n en meer!

In de Animal Crossing Direct van vandaag heeft Nintendo allerlei nieuwe features aangekondigd voor Animal Crossing: New Horizons. Om te beginnen wordt De Til toegevoegd aan het museum. Dit is een café dat wordt gerund door barman Brewster, waar je lekker op je gemak koffie kunt drinken. Andere nieuwe features zijn Kapp’n, die je in z’n boot naar nieuwe onbewoonde eilanden met nieuwe voorwerpen kan brengen. Hij zingt ook mooie serenades voor je! Verder kan je iedere ochtend bij het gemeentehuis groepsgymnastiek doen om samen met de andere dorpelingen in beweging te komen. Je kunt dit zelfs besturen met motion controls via de Joy-Con.

Op Harvey’s eiland kan je permanente locaties vrijspelen voor alle dieren die normaal gesproken willekeurig op je eiland verschijnen. Nu kan je altijd gebruik maken van de diensten van Saharah, Kicks, Redd en Leif. Ook zullen de terugkerende Harriet, Tortimer, Katrina en Cyrus en Reese hier een plekje krijgen. Je kunt je dorp verder aanpassen door verordeningen uit te voeren, het exterieur van je huis te verbouwen en moestuinen aan je leggen. Je krijgt nieuwe kapsels, je kunt eten maken en je opslagcapaciteit kan oplopen tot maar liefst 5000. Er is nog veel meer bekendgemaakt in deze Direct, maar het is duidelijk dat er heel veel wordt toegevoegd.

Volgens Nintendo is dit de laatste gratis content-update voor Animal Crossing: New Horizons. Er is gelijktijdig ook bekendgemaakt dat er betaalde DLC zal uitkomen voor het spel: Happy Home Paradise. Je krijgt deze DLC ook als je het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket koopt. Zowel de gratis update als de betaalde DLC zullen uitkomen op 5 november. Hieronder hebben we de trailer nog even neergezet, zodat je alle nieuwe voorwerpen en features zelf kunt bekijken. Wat vind jij van al deze aankondigingen? Laat het ons weten in de reacties!