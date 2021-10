Animal Crossing: New Horzions krijgt Happy Home Paradise DLC

Naast een grote 2.0 update, krijgt Animal Crossing: New Horizons ook betaalde DLC. Lees hier alles over Happy Home Paradise.

Naast de hoofdreeks van Animal Crossing, zijn er ook een aantal spin-offs van deze game uitgekomen. Zo kwam in 2015 Animal Crossing: Amiibo Festival uit voor de Wii U en in datzelfde jaar kwam ook Animal Crossing: Happy Home Designer uit voor de Nintendo 3DS. In deze laatste game was het onder andere de bedoeling om huizen van villagers in te richten. Vandaag is zoiets ook aangekondigd voor Animal Crossing: New Horizons.

Met de Happy Home Paradise DLC voor Animal Crossing: New Horizons, ga je aan de slag voor het resortplanbureau. Als medewerker van dit bureau, krijg jij de taak om de meest perfecte vakantiewoningen voor jouw klanten te maken. Denk hierbij aan het plaatsen van meubels binnen in het huis, een make-over geven aan de tuin, maar je kunt ook het seizoen en de tijd van de dag veranderen. Hoe blijer de klant is met jouw werk, des te meer klanten uiteindelijk naar jou toe zullen komen om ook hulp te vragen bij het verbouwen van hun vakantiehuis.

Naast vakantiehuizen, staan er ook nog genoeg andere gebouwen op het eiland. Denk hierbij aan een restaurant, een ziekenhuis, een school en nog veel meer. Natuurlijk kun je deze niet kaal achterlaten. Als je even geen klanten hebt, kun je dus mooi jouw tijd gebruiken om deze faciliteiten grondig aan te pakken. Ben je klaar met het inrichten van een faciliteit of een vakantiehuis? Dan kun je hier schitterende foto’s van maken. Deze kun je vervolgens terugzien in de NookPhone-app Netwerk voor Wonderlijke Woningen waardoor je altijd terug kunt naar deze klanten, of je kunt ze delen met de rest van de wereld.

Verder krijg je met het verbouwen van vakantiehuizen natuurlijk steeds meer ervaring met het klussen. Hierdoor leer je ook steeds meer technieken waardoor je onder andere afscheidingsmuren, blokken en pilaren kunt maken. Ook kun je aan de slag met verlichting en omgevingsgeluiden. Als je zo ervaren bent dat je één van deze dingen hebt geleerd, blijft dit natuurlijk niet gelimiteerd tot de vakantiehuizen. Je kunt deze technieken ook meenemen naar je eigen eiland zodat je dit in jouw eigen huis kunt gebruiken.

Ook is het opleveren van goed werk niet de enige manier hoe je klanten kunt krijgen. In de winkel van het resortplanbureau zijn namelijk souvenirchocolaatjes te koop. Deze chocolaatjes kun je vervolgens geven aan één van jouw villagers. Hierdoor raken ze zo enthousiast dat zij ook wel een vakantiewoning willen hebben op de eilandengroep! Daarnaast kun je elke Animal Crossing amiibo en amiibo-kaart gebruiken om jouw favoriete personage naar het resortplanbureau te laten komen. Hierdoor kun je ook voor deze personages, of zelfs voor de hardwerkende Isabelle, een vakantiehuis inrichten.

De Happy Home Paradise DLC voor Animal Crossing: New Horizons zal op 5 november uitkomen voor de Nintendo Switch. Deze DLC krijgt een prijskaartje mee van €24,99. Daarnaast zal deze DLC ook in het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online zitten. Details over dit Uitbreidingspakket kun je hier lezen. Let wel op: als je ervoor kiest om deze DLC via het Uitbreidingspakket te spelen, moet je wel bedenken dat je toegang tot deze DLC verliest als jouw abonnement is afgelopen.