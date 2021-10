Where Cards Fall launch trailer – laat jouw kaartenhuis niet vallen

Dit sfeervolle puzzelspel is volgende maand te spelen

Ontwikkelaar The Game Band en uitgeverij Snowman hebben de handen in elkaar geslagen om Where Cards Fall op 4 november te lanceren op onze geliefde hybride gameconsole.



Where Cards Fall is een verhaal over een eenzame hoofdrolspeler die doormiddel van het oplossen van puzzels steeds meer leert over de herinneringen in en om de huizen die hij bouwt, zo kom je als speler steeds meer te weten over het leven van de hoofdrolspelers. Test je geheugen met deze 50 unieke puzzels in een sfeervolle setting. Benieuwd? Geniet alvast van deze trailer met een prachtige theme song. Hij zal beschikbaar zijn in de eShop en komt ook uit voor Steam.