Skul: The Hero Slayer komt volgende week naar de Switch

Dit schattige schedeltje is klaar voor een explosief gevecht!

Nadat de releasedatum van het spel eenmalig was vertraagd van het eerste kwartaal van 2020 naar het laatste kwartaal van 2021, komt Skul dan toch eindelijk uit. Vandaag kwam het plotselinge nieuws dat Skul: The Hero Slayer volgende week naar de Switch zou komen. Dit verraste een boel mensen, aangezien het spel hiervoor niks meer van zich had laten horen. Skul: The Hero Slayer is een roguelike actie-platformer met levels die constant veranderen.

Het hoofdpersonage, Skul, krijgt nieuwe krachten gebaseerd op welke schedel hij op dat moment op zijn hoofd heeft. Kan Skul zich een weg slaan door de hordes monsters die hij in dit vreemde duistere land tegen het lijf gaat lopen? Bekijk de nieuwe trailer van Skul: The Hero Slayer hieronder:

