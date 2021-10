Murder house verschijnt plotseling op de Switch

Deze survival horror met PS1 looks is ruim op tijd voor Halloween!

Murder House is vandaag plotsklaps op de Switch verschenen. Het is een Survival Horror game, die eruit ziet alsof hij ooit gemaakt is voor de PS1. De game was niet eerder aangekondigd voor de Switch, al was er eerder deze week wel een tweet van de ontwikkelaar verschenen. Daarin werd gezegd dat de game op de Switch zou verschijnen als hij 1000 retweets had. Met meer dan 2000 retweets is dit zeker gelukt, en vandaag is de game dan ook verschenen. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Murder House is de spirituele opvolger van Babysitter Bloodbath, eveneens een PS1 stijl game. Je begint de game met een team dat inbreekt in het verlaten huis van Anthony Smith, een veroordeelde serie moordenaar. Het team probeert een griezelverhaal te filmen in het verlaten huis, maar komt er al snel achter dat de Easter Killer misschien wel helemaal niet dood is… Om in de PS1 stijl te blijven bevat de game een oude stijl en third-person camera punten. Daarnaast zul je hier geen auto-save vinden, als je wilt saven moet je dat doen door middel van potloden. En deze zijn er niet veel.