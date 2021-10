Launch-trailer Disco Elysium: The Final Cut

Nu eindelijk beschikbaar op alle platformen.

Begin deze week verscheen Disco Elysium op de Switch. De veelgeprezen open world RPG stond al tijden in de planning voor de Switch, maar een release datum bleef lange tijd uit. Nu hij er eindelijk is moet dat natuurlijk wel gevierd worden met een launch trailer, die nog even de beste kanten van de game laat zien. De trailer kun je hieronder bekijken. De game staat voor €39,99 in de Switch e-shop.

Disco Elysium is een unieke Open World RPG. Je speelt een detective, welke je door middel van een enorm skill systeem kunt spelen zoals jij wilt. Ondervraag personages, intimideer iedereen die je tegenkomt of charmeer ze, schrijf poëzie of vind de betekenis van het leven. Los moorden op, neem steekpenningen aan en wordt de grootste held of schurk die de stad ooit gezien heeft.