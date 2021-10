[Giveaway] Win 2 toegangskaartjes voor Heroes Made in Asia voor dit weekend!

Maak kans op 2 kaartjes en beleef een geweldig weekend in het teken van de Aziatische (pop)cultuur!

Dit weekend zal voor het eerst het nieuwe event Heroes Made in Asia plaats gaan vinden in Evenementenhal Gorinchem. Het hele weekend staat in het teken van Aziatische (pop)cultuur. Denk aan het lekkerste streetfood, de tofste gamingtoernooien, en zelfs leuke workshops. Wij mogen voor dit weekend 2x 2 toegangskaarten verloten inclusief een uitrijkaart. Met de toegangskaartjes kun je met 2 personen het hele weekend aanwezig zijn.

Behoren series als Naruto, Dragon Ball Z, Bleach of Sword Art Online tot je favorieten? Of speel je graag games als Final Fantasy, Street Fighter of Pokémon? Of je nu zelf manga tekent, aan je cosplay-outfits werkt of wat je link met de Aziatische popcultuur ook is, Heroes Made in Asia biedt het allemaal. Meer informatie lees je op de website van Heroes Made in Asia.

Hoe maak je kans op een setje van 2 toegangskaarten? Simpel! Laat hieronder een reactie achter en geef aan waarom jij graag aanwezig zou zijn. Wees er wel snel bij, meedoen kan tot en met 15 oktober 15:00 uur. Om te reageren heb je wel een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

De winnaars worden vrijdag na 15:00 uur zo snel mogelijk bekendgemaakt. Uiteraard voorzien we je dan van alle benodigde informatie voor het evenement dit weekend!





Made in Asia werkt volgens de richtlijnen vanuit het kabinet, dus voor toegang tot het evenement is een geldige QR-code (vaccinatie-, herstel-, of testbewijs) nodig.

