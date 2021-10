Dungeon Encounters krijgt launch-trailer

De game is nu verkrijgbaar en daar hoort een launch-trailer bij!

Eerder dit jaar kondigde Square Enix Dungeon Encounters aan voor de Nintendo Switch en vanaf vandaag is deze game ook verkrijgbaar. De game is geregisseerd door de veteraan Hiroyuki Ito die eerder werkte aan de Final Fantasy-serie en geproduceerd door Hiroaki Kato die eerder werkte aan Final Fantasy: The Zodiac Age.

Deze nieuwe dungeon exploration RPG maakt gebruik van een nieuw, geraffineerd en minimalistisch game-design, wat voor meer overzicht moet zorgen. In de game waag je je in een dungeon met 99 uitdagende verdiepingen, verplaats je personages over een 2D-raster om een expeditie naar de duisterste dieptes van een buitenaards labyrint te leiden. Uiteraard horen daar ook volop gevechten bij en daarvoor zul je strategisch na moeten denken.

Ga jij binnenkort met Dungeon Encounters aan de slag? Laat het ons hieronder weten.