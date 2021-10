Brain Meltdown: Into Despair verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Gaat het jou lukken om twee personages tegelijk te bewegen?

Vandaag hebben ontwikkelaar Onfire Games en uitgever CFK bekendgemaakt dat Brain Meltdown: Into Despair naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Switch-bezitters hoeven niet heel lang meer te wachten, want het avonturen-platformspel is namelijk over een paar weken op 28 oktober al te spelen. De game verscheen eerder al op PC, maar is binnenkort dus ook beschikbaar voor de Nintendo Switch. De titel gaat voor een bedrag van €7,29 over de digitale toonbank, al krijg je momenteel 10% korting op jouw aankoop.

Brain Meltdown: Into Despair is een avonturen-platformspel waarin je speelt als twee personages, die je tegelijk moet besturen. Mocht je dit een te grote uitdaging vinden, dan kun je natuurlijk ook samen spelen met een vriend in de coöp-modus. In de game reis je door een kleurrijke wereld waar verschillende uitdagingen en puzzels op je staan te wachten. Ren, spring en hurk en stel jezelf op de proef!

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.