[Review] Nickelodeon All-Star Brawl – Potje knokken

Nickelodeon All-Star Brawl, de nieuwste vechtgame, is eindelijk beschikbaar. Hoe pakt het spel uit op de Switch? Je leest het hier.

Eigenlijk iedereen die in de jaren ’90 en ’00 is opgegroeid met een televisie kent de bekende Nickelodeon-personages. Van SpongeBob tot Avatar Aang en CatDog alsmede het duo Ren & Stimpy (die show verscheen 30 jaar geleden voor het eerst op de buis). Twintig bekende personages komen in Nickelodeon All-Star Brawl bij elkaar met één doel: kijken wie het sterkst is door middel van klappen uitdelen. Er ligt nu nog maar één vraag voor ons: Kunnen we kinderen? Ai ai, kapitein!

Smashing!

Nickelodeon All-Star Brawl is een platform fighter, a la Super Smash Bros. (ik kan er moeilijk omheen gaan draaien), maar met old-school Nickelodeon characters. Het doel is om je tegenstanders flinke klappen te geven zodat ze makkelijker van het veld vliegen. Hiervoor heb je verschillende knoppen en combinaties. Elk personage heeft 18 verschillende aanvallen. Deze varieren van zwakke aanvallen, tot langzamere, sterkere en ook een speciale aanval. Het is typisch zo’n spel dat gemakkelijk op te pakken is, maar lastig om te beheersen. Dit maakt het heel leuk, want met twintig personages is er voor iedereen wel wat te kiezen en misschien ligt dat ene personage jou nou net beter. Om dit te oefenen kan je dit in de oefen-modus doen, welke helaas geen speciale oefendojo heeft. Je moet dus oefenen op een van de stages, maar gelukkig is de eerste stage het ‘normaalst’.

Het is natuurlijk ook lastig om de 2D karakters om te zetten in 3D en dat is toch wel te merken bij een aantal personages. Het ziet er soms toch net even wat anders uit, maar het valt wel op dat de makers van het spel een grote liefde hebben voor Nickelodeon en hier zorgvuldig mee omgegaan zijn. De aanvallen zijn typische moves of memes rondom de personages. Hoewel 20 personages een mooi aantal is, ontbreken er nog wel klassieke personages zoals Jimmy Neutron of Timmy Turner van Fairly Odd Parents. Maar er is al bekendgemaakt dat er DLC personages naar het spel komen, dus wie weet!

Locaal en online

Nickelodeon All-Star Brawl is zowel offline als online met meerdere personen te spelen. Online kan je kiezen uit competitieve matches maar ook voor de lol. De online matches werken heel vloeiend dankzij het rollback netcode systeem. In de online matches die ik heb gespeeld heb ik geen haperingen gemerkt. Dat is wel zo prettig als je heerlijk competitief speelt, want er zit degelijk diepgang in het spel. Soms dipt de stabiele framerate, maar enkel bij veel gebeurtenissen op je scherm.

Audiovisueel

Ik heb het net al een beetje verklapt, maar Nickelodeon All-Star Brawl speelt op een soepele framerate en de kleuren van de kleurrijke personages en hun aanvallen spatten van het scherm. Het spel scoort wel laag op het audiogebied. Typische deuntjes en achtergrondmuziek van de series ontbreken en ook stemacteerwerk (naast de omroeper) is niet aanwezig in het spel. Een gemiste kans, want de stemmen zijn net zo iconisch als de personages zelf.

Conclusie

Nickelodeon All-Star Brawl pakt de nostalgie van kijkers, dipt het in een platform fighter, en weet kwaliteit te leveren. Je moet echter niet de polishing verwachten die de Super Smash Bros.-games hebben. Desalniettemin is het spel doordacht en speelt het soepel. De personages en bijbehorende stages zijn interessant, maar helaas is de muziek en het ontbreken van stemacteerwerk een minpuntje. Het spel wordt nog lang ondersteund, want nieuwe DLC-personages zijn onderweg, dus wie wordt de volgende vechter? Mijn stem gaat naar El Tigre.

+ Vechten met bekende Nickelodeon-personages

+ Makkelijk op te pakken, moeilijk te meesteren

+ Rollback netcode

– Muziek is minder en stemacteerwerk ontbreekt

– Heeft iets meer polishing nodig

DN-Score: 7,0