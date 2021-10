Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl in actie in twee nieuwe video’s

Check hier snel de eerste gameplaybeelden!

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl komen volgende maand naar de Nintendo Switch en Game Informer en GameXplain konden onlangs alvast met de games aan de slag gaan. De eerste gameplaybeelden van de games kun je hieronder bekijken. In de video’s zien we onder andere de Quality of Life-verbeteringen en gameplay van Sinnoh Underground.

Beide games verschenen oorspronkelijk in 2006 voor de Nintendo DS en komen binnenkort dus ook naar Nintendo’s hybride console. De remakes zullen op 19 november dit jaar verschijnen en worden ontwikkeld bij ILCA, Inc. onder leiding van onder andere Junichi Masuda. Het doel van deze remakes is om het oorspronkelijke spel met alle oorspronkelijke functies uit te brengen in een gloednieuw jasje.