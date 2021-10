Bloodshore krijgt releasedatum

Deze bloederige battle royal film-game verschijnt op 3 november.

Half september werd Bloodshore aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Nu heeft Wales Interactive een releasedatum bekend gemaakt via een announcement trailer. Op 3 november is het dan eindelijk zover en kan je aan de slag met deze titel uit het FMV-genre. Dat houdt in dat deze game te spelen is door middel van een soort film die je ziet.

Bloodshore draait om een populair battle royale televisieprogramma waar streamers, entertainers en gevangenen aan meedoen. In dit bloederige televisieprogramma volg je het avontuur van Nick. Hij doet mee om een grote som geld te winnen. De game vertelt één verhaal, maar er zijn wel verschillende eindes. Al jouw keuzes hebben invloed op hoe het verhaal loopt en wat de rest van de cast doet.

Benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaand filmpje.