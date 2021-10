Mario Party Superstars krijgt nieuwe uitgebreide trailer

Ben jij klaar voor een nieuw feestje?

Inmiddels is het al een paar maanden bekend dat er een nieuwe Mario Party naar de Nintendo Switch gaat komen. Aan het einde van deze maand begint er namelijk weer een nieuw feestje, want dan kunnen Switch-bezitters aan de slag met Mario Party Superstars! Om alvast in de stemming te komen heeft Nintendo een nieuwe uitgebreide trailer online gezet met heel veel informatie daarin. Zo zien we onder andere alle spelborden, een paar minigames en de online modi.

Op 29 oktober komt Mario Party op een klassieke manier terug, want Mario Party Superstars bevat maar liefst vijf spelborden uit het N64-tijdperk. Zo kun je onder andere terug naar Ruimtestation, Woody’s Bos en Griezelland. Deze spelborden waren al speelbaar in Mario Party en Mario Party 2 en kennen leuke features die weer terugkeren. Daarnaast kun je jouw tegenstanders verslaan in 100 verschillende minigames, welke ook uit eerdere Mario Party-spellen komen. Als kers op Peach’ verjaardagstaart zijn alle speelborden, minigames en nog meer extra’s online te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar de trailer? Bekijk dan onstaande video.