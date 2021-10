Guardians of the Galaxy krijgt launch-trailer

Op 26 oktober komt de cloud-versie uit.

Half juni werd Marvel’s Guardians of the Galaxy aangekondigd voor de Nintendo Switch. Op 26 oktober is het dan zover en zal de game eindelijk verschijnen. Helaas zal de game alleen als cloud-versie verschijnen waardoor het noodzakelijk is dat je een goede internetverbinding hebt. Normaal gesproken komt er rond de release dan een launch-trailer, zo is dat nu ook het geval. Ontwikkelaar Eidos-Montréal heeft deze namelijk al online gezet. Bekijk deze trailer onderaan dit artikel.

In Marvel’s Guardians of the Galaxy zul je een singleplayer avontuur beleven. Hierin ben je omringd door zowel bekende als nieuwe Marvel-personages. Als Star-Lord zul je overweg moeten leren gaan met de koppige Guardians. Daarnaast is het ook van belang dat je met zijn speciale dynamische vechtstijl kan omgaan. Door verder nog beroep te doen op de krachten van andere Guardians zul je leren vechten als een team. Wat natuurlijk ook nodig is wanneer je het universum wilt redden.