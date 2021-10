Corpse Party komt op 20 oktober naar de Nintendo Switch

Het survival-horrorspel Corpse Party komt ook naar Nintendo's hybride console.

Het zou zomaar kunnen dat je de naam Corpse Party al eens eerder voorbij hebt zien komen. Het origineel van deze game stamt alweer uit 1996 en daarna zijn er nog verschillende re-releases verschenen. Zo kwam de game onder andere ook naar de Nintendo 3DS in 2016. Eerder dit jaar verscheen een verbeterde versie ook al voor de Nintendo Switch in Japan en inmiddels is ook een Westerse release een feit. Op 20 oktober zal de originele Corpse Party hier ook naar Nintendo’s hyrbide console komen.

Corpse Party is een survival-horrorspel welke een combinatie biedt van een point-and-click-avontuur en een JRPG. In de game speel je als Mayu Suzumoto die in een alternatieve werkelijkheid komt wanneer ze haar vriendengroep van school nog eens wilt ontmoeten. De vriendengroep mag het vervolgens opnemen tegen allerlei kwade geesten en andere enge wezens. De Switch-versie krijgt 16 nieuwe hoofdstukken alsmede nieuwe personages. Een bijbehorende trailer kun je hieronder bewonderen.