Winnaars Ni no Kuni II-prijsvraag bekend

Bekijk snel of jij één van de twee gelukkige winnaars bent geworden!

De afgelopen weken kon je op Daily Nintendo kans maken op één van de twee fysieke exemplaren van Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition. Niet zomaar een game, want in onze review werd de titel met een prachtige 9 beoordeeld. Om mee te doen hoefde je slechts te laten weten wat jou zo leuk lijkt aan de game. Inmiddels hebben we uit alle deelnemers twee gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we daarom:

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met deze toffe game! We vragen jullie om je adresgegevens door te sturen naar info@dailynintendo.nl zodat wij de prijs kunnen laten opsturen. De adresgegevens sturen wij door voor het laten opsturen van de prijs en zullen uitsluitend daarvoor worden gebruikt.