[Review] Lyrica2 Stars Align – De perfecte combinatie tussen ritme en poëzie

Een interessante rhythm game met Chinese invloeden.

Twee jaar geleden kwam de game Lyrica van ontwikkelaar COSEN voor de Nintendo Switch uit. Nu is het vervolg, Lyrica2 Stars Align, ook uitgekomen op de Nintendo’s hybride console. In de rhythm game Lyrica2 heeft COSEN, net zoals bij het eerste deel, gekozen om een verhaalmodus over de Chinese poëzie in het spel te verwerken. Zou deze combinatie geslaagd zijn? Je leest het in deze review.

Gameplay

In Lyrica was er een groot nadeel: alleen touch controls en dus geen knoppenbesturing. Dit is in Lyrica2 gelukkig aangepakt, waardoor je nu de game zowel in handheld-modus als docked-modus kan spelen. Dit vind ik een groot pluspunt, maar belangrijker is natuurlijk de vraag of het allebei even goed speelt. Gelukkig is dat het geval, want de besturing is nauwkeurig en in de instellingen kan je een tutorial vinden als je niet precies begrijpt hoe de besturing werkt.

Het tikken op de maat gaat in Lyrica2 via cirkeltjes die op het scherm verschijnen. Aan jou dan de taak om precies op het juiste moment op dat cirkeltje te tikken. Naast dat type cirkeltje zijn er nog meer soorten. Zo zijn er bijvoorbeeld cirkeltjes die je ingedrukt moet houden of waarbij je met de stick of vinger een bepaalde kant op moet bewegen. Ook zul je soms zelfs met meerdere knoppen of vingers tegelijk op cirkeltjes tikken. Op deze manier is er dus genoeg variatie in de verschillende acties waardoor deze rhythm game leuk blijft.

De moeilijkheidsgraad is zeker ook belangrijk in dit soort games. In het begin zal ‘makkelijk’ ideaal zijn om te oefenen, maar later zal je extra uitdaging willen. Dan komen de hogere moeilijkheidsgraden goed van pas. Dit zorgt dus voor voldoende uitdaging waardoor het ook voor iedereen speelbaar blijft. Wat mij wel opviel is dat een “perfecte noot” niet per se perfect getimed moet zijn. Daardoor is het dus wel makkelijker om een “perfecte noot” te krijgen.

Verschillende modi

Lyrica2 heeft een interessante verhaalmodus waarin rhythm elementen met poëzie gecombineerd wordt. Je begint met het verhaal van het personage Bai, maar je kan later ook het verhaal van Xue spelen wanneer je die hebt vrijgespeeld. In de verhaallijn van Bai droomt hij namelijk over de oude Chinese dichter Li Shangyin. Alles draait om de klassieke poëzie die dan gecombineerd wordt met moderne muziek, een zeer mooie combinatie. Vooral in het verhaal komt dit goed tot zijn recht, als je tenminste begrijpt wie de personages zijn. Er wordt niet uitgelegd wie iedereen is uit de Chinese geschiedenis en dat is een gemiste kans. Als dit wel werd gedaan, dan was het verhaal ook beter te begrijpen. Om verder te komen in het verhaal zal je levels moeten voltooien. Dit zijn doelen zoals het behalen van een bepaald aantal punten of juist het behalen van een bepaald percentage combo. Dit vond ik persoonlijk altijd goed te behalen waardoor iedereen de kans heeft het verhaal te ervaren.

Naast de verhaalmodus zijn er nog twee modi. Zo is er een modus waarin je zelf kan kiezen welk liedje wil spelen. Dit is dan ook de modus die je veel zal gebruiken wanneer je alles hebt vrijgespeeld. Verder is er ook een modus die draait om uitdagingen, waarin je dus een bepaald doel moet behalen. Persoonlijk heb ik me het meeste vermaakt met de verhaalmodus, omdat in die modus alle aspecten samenkomen. Het behalen van doelen in combinatie met het verhaal sprak enorm aan.

Genoeg om vrij te spelen

In Lyrica2 verzamel je punten om een hoger level te krijgen door het spelen van liedjes. Hoeveel punten je krijgt hangt natuurlijk af van hoe goed je het hebt gedaan. Je zal steeds meer punten willen verzamelen, want bij elk level dat je omhooggaat speel je weer een nieuw liedje of kunst vrij. Hierdoor bleef ik constant spelen, omdat ik graag meer liedjes wilde vrijspelen. Alleen kan je via die manier niet alle liedjes vrijspelen. Je speelt namelijk ook een deel vrij door de verhaalmodus te spelen. Daarnaast zijn er ook achievements om te behalen waarmee je personages vrijspeelt. De verschillende personages kan je in het menu kiezen en daar zie je dan een speciale achtergrond die bij het personage past. Er is dus genoeg om te verzamelen om te blijven spelen.

Audiovisueel

In een rhythm game als Lyrica2 is het natuurlijk enorm belangrijk dat de muziek goed is. Alles draait hier namelijk om, omdat je op het ritme op cirkeltjes moet tikken. Gelukkig heeft deze game dat uitstekend op orde. De muziek is enorm gevarieerd en sommige liedjes hebben leuke aanstekelijke deuntjes. Het enige wat een nadeel kan zijn is dat alles wel Chinees georiënteerd is, dus je zal wel van zulke muziek moeten houden. Ik vind het enorm leuk en heb me zeker met de muziek vermaakt. Verder is het visuele gedeelte ook zeker aantrekkelijk met de prachtige tekeningen. Vooral in de verhaalmodus zal je mooie platen zien en daar is niks op aan te merken. De personages zien er prachtig uit en zijn zeer mooi ontworpen. Het past goed bij de Chinese stijl.

Conclusie

Lyrica2 Stars Align is een uitstekende rhythm game met een bijzondere verhaalmodus. Vooral de Chinese invloeden vond ik heel mooi uitgewerkt waardoor ik dit aan iedereen zou aanraden. De verschillende modi zorgen ervoor dat er genoeg te doen is. Daarnaast is er audiovisueel ook niks op aan te merken. Mocht ik dan een minpuntje moeten noemen, dan zou dat zijn dat er geen ranglijsten inzitten waardoor je niet aangespoord wordt om jouw highscore te verbeteren. Al met al is dit dus een goede titel voor iedereen die wel van een rhythm game houdt.



+ Goede gameplay

+ Verschillende modi waardoor er genoeg te doen is

+ Audiovisueel niks op aan te merken

– Geen ranglijsten

– Weinig uitleg over de achtergrond van de personages in het verhaal

DN-Score: 8