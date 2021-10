Nintendo 64-spellen toch wel 60Hz op Nintendo Switch Online

We krijgen de keuze om te schakelen tussen NTSC en PAL-versies!

Een van de spannendste onthullingen van de afgelopen Nintendo Direct was de aankondiging dat Nintendo 64 en Sega Mega Drive-spellen zullen worden toegevoegd aan Nintendo Switch Online via een Uitbreidingspakket. Klassiekers zoals Paper Mario, Star Fox 64 en Banjo-Kazooie komen dan eindelijk naar de Switch toe. Europese fans maakten zich echter zorgen om de beelden die zij te zien kregen in hun Direct. De versies die werden getoond van enkele N64-spellen waren namelijk de originele, inferieure PAL-versie. Hoewel die versies vaak wel meerdere Europese talen ondersteunden, waren ze veel langzamer en slechter geoptimaliseerd.

In tegenstelling tot Japan en de VS, die de regiocode NTSC gebruiken voor televisiebeeld, werkt Europa met PAL. Het grootste verschil daarmee is dat NTSC een stroomtoevoer van 60Hz gebruikt en PAL van 50Hz. Die 60Hz is trouwens ook de reden dat games normaal gesproken draaien op 60 frames per seconde. Doordat de meeste videospellen worden geproduceerd in Japan of in de VS, is 60Hz altijd de norm geweest. Maar vroeger werden games maar zelden geoptimaliseerd om op de juiste snelheid te draaien in 50Hz PAL-regio’s. Daarom heeft Europa dus jarenlang een inferieure speelervaring moeten verdragen.

Gelukkig heeft Nintendo vandaag bevestigd dat we 50Hz niet weer zullen moeten verdragen met Nintendo Switch Online. We gaan namelijk de mogelijkheid krijgen om te schakelen tussen de Amerikaanse 60Hz en de Europese 50Hz versies van de meeste N64-spellen. De NTSC-versie wordt sowieso voor ieder spel ondersteund en daarbovenop krijg je voor sommige spellen ook de keuze om de PAL-versie te spelen. Dat is toch wel een flinke geruststelling.

All Nintendo 64 games included with #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack can be played in 60Hz English language versions. Select games will also have the option to play the original European PAL version with language options. pic.twitter.com/nZeO4WQaPN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 11, 2021