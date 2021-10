Metroid Dread heeft in Verenigd Koninkrijk beste start in geschiedenis van de serie

Metroid Dread maakt een gouden start!

Sinds afgelopen vrijdag is Metroid Dread verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Het is de eerste nieuwe 2D-Metroid-game in bijna 20 jaar en als we de eerste berichten rondom de verkoopcijfers horen, dan was het inmiddels ook écht de hoogste tijd. In elk geval in het Verenigd Koninkrijk doet het spel het momenteel enorm goed. Zo kwam de game direct in de top drie van best verkochte games in het VK te staan. Daarmee is het ook nog eens de beste verkochte game in de eerste week na de release in de geschiedenis van de Metroid-serie. Tot voorkort was Metroid Prime 3: Corruption dat nog. Weliswaar zijn er nog geen exacte verkoopcijfers van Metroid Dread, de start lijkt alvast erg goed te verlopen.

In Dread reist Samus af naar een onbekende planneet waar ze de E.M.M.I-robots ontmoet. Deze zijn echter geen fan van de premiejager en zullen beginnen met op jou te jagen. Het spel speelt weer als een klassieke Metroid waardoor je dus regelmatig terug zult keren naar eerder bezochte gebieden om nieuwe paden vrij te spelen nadat je nieuwe vaardigheden hebt gekregen. Verwacht binnenkort een uitgebreide review van de game op Daily Nintendo!