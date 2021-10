Gerucht: GTA Remastered Trilogy releasedatum gelekt

De bundel zou op 7 december in de winkels komen te liggen.

Na meerdere geruchten werd afgelopen week dan eindelijk bevestigd dat de GTA Remastered Trilogy ‘zeer binnenkort’ naar de Nintendo Switch zal komen. En terwijl ‘zeer binnenkort’ een behoorlijk breed begrip is, zou de exacte releasedatum nu zo maar eens bekend geworden kunnen zijn. Volgens de laatste geruchten zou de releasedatum namelijk via retailers zijn gelekt. De Poolse publicatie PPE beweert nu dat de game op 7 december dit jaar fysiek in de winkels komt te liggen voor alle last-gen platformen, waaronder dus de Nintendo Switch. Next-gen versies zouden pas na kerst in de winkels verschijnen. De publicatie zou dit van retailers hebben vernomen. Officieel is er nog niets bevestigd, dus vooralsnog moeten we nog even afwachten of het gerucht juist is.

Met de GTA Remastered Trilogy wordt de eerste GTA-game op Nintendo Switch een feit, al zijn het er eigenlijk drie in één. De bundel schotelt je namelijk de remastered versies van GTA 3, Vice City en San Andreas voor. De game zal onder andere verbeterde graphics krijgen alsmede verschillende gameplay verbeteringen. Op grafisch gebied wordt alles op die manier aangepast dat de klassieke look en feel van de originele titels behouden blijft. In de komende weken krijgen we meer te horen over de GTA Remastered Trilogy.