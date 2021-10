[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 41

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Monster Crown

Verschijnt op: 12 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Monster Crown is een single player actie-RPG waarbij je de wereld van Krooneiland gaat ontdekken. In deze wereld is er maar één doel: een kwaadaardige en machtsbeluste vrouw verslaan. Tijdens deze missie kom je oog in oog te staan met verschillende monsters. Jaag op ze, tem ze en fok ze om zo jouw beste strijders te verkrijgen. Door ze te gokken kun je duizenden verschillende kruisingen krijgen. Lukt het jou om de vrede op Krooneiland te herstellen?

The Jackbox Party Pack 8

Verschijnt op: 14 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €25,99

Jackbox is inmiddels een begrip in de wereld van party-games. De achtste verzameling knotsgekke minigames om te spelen met maximaal 10 spelers bevat weer leuke spelletjes. Zo kan je in deze versie genieten van ‘Drawful Animate’, ‘The Wheel of Enormous Proportions’, Job Job’, ‘The Poll Mine’ en ‘Weapons Drawn’. Raad, teken, hang de detective uit en speel mee met een bijzondere trivia. Voor ieder wat wils. Hoe werkt het? Simpel: je nodigt je vrienden uit en iedereen speelt mee met zijn of haar smartphone of tablet.

Bonito Days

Verschijnt op: 14 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €8,99

Baal jij er ook zo van dat de zomer inmiddels lang en breed voorbij is? Proef dan nog even de heerlijke zonnige en kleurrijke sfeer in Bonito Days, waarin rust en ontspanning centraal staat: even weg van alle stress. Bonito Days kun je alleen of met vrienden spelen tot op met zijn vieren. Rol, glij en verspreidt de rust in twéé verschillenden modi: ‘Target Test’ en ‘Sweet Rush’. Geniet van de vijf verschillende omgevingen en ga nog even lekker achterover zitten in die stoel onder het genot van een City Pop” soundtrack. Adem in…. en adem uit..