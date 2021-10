[Prijsvraag] Win 2x Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition

We hebben weer een kersverse prijsvraag klaarstaan. Dit keer is het Ni no Kuni II.

Ni No Kuni II Revenant Kingdom is deze maand verschenen op de Switch. In onze review praat Joey uitgebreid over waarom het spel zo leuk is op de Switch. Hij gaf het dan ook niet voor niets een 9.0. Lijkt jou dat helemaal te gek om je Switch-collectie hiermee uit te breiden? Dan hebben we goed nieuws voor je. In samenwerking met Bandai Namco mogen we namelijk twee fysieke versies van de Prince’s Edition van het spel verloten (één per winnaar)!

Kans maken op deze geweldige role playing game is simpel. Laat hieronder weten wat jou nou zo leuk lijkt aan Ni No Kuni II. Meedoen kan tot en met 10 oktober. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt gestuurd door Bandai Namco. Daily Nintendo zal de winnaars contacteren voor hun adresgegevens en deze verstrekken aan Bandai Namco puur voor het versturen van de prijs.. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.